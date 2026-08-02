OMLADINSKE REPREZENTATIVKE SRBIJE SRPEMNE ZA EVROPSKO PRVENSTVO U LOZNICI

Omladinska ženska bokserska reprezentacija Srbije privodi kraju završni deo priprema na Zlatiboru za Evropsko prvenstvo za uzrast do 19 godina, koje će biti održano od 11. do 22. avgusta u Loznici.

U sastavu nacionalnog tima nalaze se Nataša Lukić (do 51 kg), Jovana Devetaković (do 57 kg), Dunja Vuksić (do 65 kg) i Sonja Vukšić (do 75 kg), koje rade pod rukovodstvom selektora Mirka Ždrala i trenera Pedra Ransela i Alana Bičenova.Tokom višenedeljnih priprema poseban akcenat stavljen je na tehničko-taktičko usavršavanje, podizanje fizičke spreme i sparing mečeve, kako bi reprezentativke u optimalnoj formi dočekale kontinentalni šampionat pred domaćom publikom.„Pripreme protiču odlično. Atmosfera u ekipi je izuzetna, treninzi su kvalitetni i svaka od nas daje maksimum. Evropsko prvenstvo u Loznici biće velika prilika da pokažemo koliko vredimo i verujem da možemo da ostvarimo zapažen rezultat“, izjavila je Nataša Lukić.

Jovana Devetaković ističe da dodatnu motivaciju predstavlja činjenica da je Srbija domaćin Evropskog prvenstva.

„Boriti se pred domaćom publikom velika je čast, ali i odgovornost. Na Zlatiboru smo radile veoma naporno i jedva čekamo da izađemo u ring. Naš cilj je da svaku borbu odradimo maksimalno i da se borimo za medalje.“

Dunja Vuksić naglašava da je timsko zajedništvo jedan od najvećih aduta reprezentacije.

„Podržavamo jedna drugu na svakom treningu i upravo ta energija daje nam dodatnu snagu. Sigurna sam da ćemo potpuno spremne dočekati početak prvenstva.“

Sonja Vukšić veruje da će kvalitetan rad doneti željeni rezultat.

„Svaki trening bio je prilika da napredujemo. Posebno nam je značilo što smo na Zlatiboru trenirale zajedno sa našim najboljim seniorkama, koje su nesebično prenosile svoje iskustvo i znanje. Svesne smo da nas očekuje izuzetno jaka konkurencija, ali u Loznicu dolazimo sa velikim samopouzdanjem i željom da dostojno predstavimo Srbiju.“

Selektor Mirko Ždralo ističe da su pripreme ispunile očekivanja stručnog štaba.

„Devojke su pokazale ozbiljan pristup radu, disciplinu i veliku želju za napretkom. Pred nama je završno uigravanje pred početak prvenstva i verujem da ćemo u Loznici imati reprezentaciju spremnu da se ravnopravno bori sa najboljim evropskim bokserkama.“

Nataša Lukić (do 51 kg) – Članica omladinske reprezentacije Srbije i reprezentativka u najlakšoj težinskoj kategoriji. Šampionka je Balkana u konkurenciji juniorki, redovno nastupa na domaćim i međunarodnim takmičenjima i predstavlja jednu od glavnih uzdanica nacionalnog tima u kategoriji do 51 kilograma.

Jovana Devetaković (do 57 kg) – Standardna reprezentativka Srbije. Osvajačica je zlatne medalje na Pojedinačnom prvenstvu Srbije 2025. godine u konkurenciji juniorki do 60 kilograma, a dobrim nastupima na domaćim prvenstvima i reprezentativnim akcijama izborila je mesto u timu za Evropsko prvenstvo.

Dunja Vuksić (do 65 kg) – Jedna od najperspektivnijih mladih srpskih bokserki. Na Evropskom prvenstvu za juniorke 2024. osvojila je bronzanu medalju, a ukupno u karijeri ima tri odličja sa evropskih šampionata. Pripreme na Zlatiboru odradila je u punom obimu.

Sonja Vukšić (do 75 kg) – Predstavnica Srbije u najtežoj težinskoj kategoriji omladinske konkurencije. Kontinuiranim radom, rezultatima i zalaganjem izborila je mesto u reprezentaciji za nastup na Evropskom prvenstvu pred domaćom publikom.

Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke biće održano od 11. do 22. avgusta u Loznici, gde će Srbija u ženskoj konkurencij﻿i imati četiri predstavnice sa ambicijom da se uključe u borbu za evropske medalje pred domaćim navijačima.

Svečana ceremonija otvaranja šampionata zakazana je za utorak, 12. avgust, sa početkom u 20 časova, na gradskom šetalištu u Loznici gde će nastupiti jedan od najpopularnijih domaćih pevača, Peđa Jovanović. Posetioce očekuje veče ispunjeno muzikom, odličnom atmosferom i najvećim hitovima, kao uvertira u jedan od najznačajnijih sportskih događaja godine. Ulaz na koncert biće potpuno besplatan, koncert je poklon Bokserskog saveza Srbije gradu domaćinu, sa željom da građani i brojni gosti zajedno uživaju u večeri koja će simbolično označiti početak Evropskog prvenstva.

Autor: D.B.