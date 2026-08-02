HEROJSKI ČIN SLAVNOG KOŠARKAŠA! Milan Gurović iz zapaljenog automobila spasao čoveka, sekunde ga delile od smrti (VIDEO)

Proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović spasio je danas vozača Milana J. (48) iz "audija" koji se u potpunosti zapalio na Novom Beogradu.
Kako saznaju mediji, Milan J. je privatnim kolima prevezen u Urgentni centar, gde je utvrđeno da nema povrede ni opekotine, već da se samo nagutao dima - i to sve zahvaljujući pribranom i brzom reagovanju Gurovića koji ga je na vreme izvukao iz vozila u plamenu.
Nezvanično, čovek nije mogao da se oslobodi pojasa.
Drama se odigrala oko 15 časova na raskrsnici ulica Dušana Vukasovića i Vojvođanske, kada je na automobilu marke "audi" iz za sada neutvrđenih razloga izbio požar.
Na mestu događaja intervenisala je Vatrogasno-spasilačka brigada sa dva vozila i sedam vatrogasaca, koji su ugasili vatru, ali je vozilo u potpunosti izgorelo.
Obavešteno nadležno tužilaštvo.
Autor: Iva Besarabić