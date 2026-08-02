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HEROJSKI ČIN SLAVNOG KOŠARKAŠA! Milan Gurović iz zapaljenog automobila spasao čoveka, sekunde ga delile od smrti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović spasio je danas vozača Milana J. (48) iz "audija" koji se u potpunosti zapalio na Novom Beogradu.

Kako saznaju mediji, Milan J. je privatnim kolima prevezen u Urgentni centar, gde je utvrđeno da nema povrede ni opekotine, već da se samo nagutao dima - i to sve zahvaljujući pribranom i brzom reagovanju Gurovića koji ga je na vreme izvukao iz vozila u plamenu.

Nezvanično, čovek nije mogao da se oslobodi pojasa.

Drama se odigrala oko 15 časova na raskrsnici ulica Dušana Vukasovića i Vojvođanske, kada je na automobilu marke "audi" iz za sada neutvrđenih razloga izbio požar.

Na mestu događaja intervenisala je Vatrogasno-spasilačka brigada sa dva vozila i sedam vatrogasaca, koji su ugasili vatru, ali je vozilo u potpunosti izgorelo.

Obavešteno nadležno tužilaštvo.

Autor: Iva Besarabić

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