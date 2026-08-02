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BRAT LAMINA JAMALA POSTAO SENZACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Dobio je ludu frizuru, a kada se pogledao u ogledalo nastala HIT SCENA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurur, Foto: Tanjug AP/Pamela Smith ||

Neodoljivi dečak pratio je sve mečeve Španije, s tribina strastveno bodrio brata i "furiju" na putu do titule, a njegovi simpatični potezi redovno su postajali viralni hitovi na društvenim mrežama.

Kejn je ponovo u centru pažnje, ovoga puta zbog odlaska kod frizera, gde ga je odveo upravo stariji brat. Lamin je za svog mlađeg brata izabrao poznatog brazilskog stilistu Fabija Pontesa.

Inače, ovo nije prvi put da dečak seda u njegovu stolicu – šiša se kod Pontesa još od maja, kada su braća zajedno odmarala u Brazilu. Poznati frizer je i ovog puta podelio fotografije i video-snimak celog procesa na mrežama.

Mali Kejn dobio je potpuno nov izgled, kosu blajhanu u plavo, a njegova reakcija u trenutku kada se ugledao u ogledalu ponovo je pokupila sve simpanije navijača širom sveta.

Autor: Iva Besarabić

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