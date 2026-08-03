DE BRUJNE PRED NOVIM TRANSFEROM? Belgijanac više ne krije nezadovoljstvo, Galatasaraj sprema milionski udar!

Galatasaraj sprema bogatu ponudu za Kevina de Brujnea.

Kevin de Brujne je prošlog leta kao veliko pojačanje stigao u Napoli posle sjajne ere u Mančester sitiju, ali se njegova avantura u Italiji, prema pisanju stranih medija, pretvorila u veliko razočaranje.

Kako prenosi "Goal.com", turski velikan Galatasaraj pažljivo prati situaciju i sprema unosnu ponudu za iskusnog belgijskog vezistu, nadajući se da će iskoristiti njegovo nezadovoljstvo u Napulju.

De Brujne je u prvoj sezoni u Seriji A odigrao 21 utakmicu u svim takmičenjima, postigao pet golova i upisao četiri asistencije, ali rezultati nisu uspeli da prikriju probleme koji su se gomilali iza kulisa.

Prema navodima transfer stručnjaka Ekrema Konura, jedan od glavnih razloga nezadovoljstva bio je odnos sa tadašnjim trenerom Antonijom Konteom. Belgijanac nije krio da mu nije odgovarao način igre koji je forsirao italijanski stručnjak.

Bilo mi je teško jer Konte ima potpuno drugačiju viziju fudbala od mene. Igramo veoma defanzivno. Ako postigneš jedan gol po utakmici u sistemu 5-4-1, to baš i nije sjajno - rekao je De Brujne.

Njihov odnos se, kako navode mediji, do kraja sezone potpuno narušio, a Belgijanac je posle Konteovog odlaska otvoreno priznao da mu je laknulo.

"Da li mi je drago što Konte odlazi? Što se mene tiče – jeste", poručio je iskusni vezista.

Iako su te izjave izazvale veliku pažnju, u Napoliju ne žele ni da čuju za rastanak sa jednom od najvećih zvezda ekipe.

Sportski direktor Đovani Mana poručio je da klub nije oduševljen pojedinim De Brujneovim komentarima, ali je jasno stavio do znanja da Belgijanac ostaje važan deo projekta.

"Kevin ne odlučuje da li će ostati ili otići. On je pod ugovorom i biće na raspolaganju treneru, kao i svi ostali igrači" - rekao je Mana.

Ipak, ukoliko Galatasaraj zaista pošalje ponudu kakva se najavljuje, ostaje da se vidi da li će Napoli uspeti da zadrži jednog od najboljih vezista svoje generacije.

Autor: D.B.