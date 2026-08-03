PARADOKS! Zvezda danas saznaje potencijalne rivale: Lakši put do Lige šampiona nego do Lige Evrope

Zvezda danas čeka žreb za plej-of, a put do Lige šampiona mogao bi da bude lakši nego do Lige Evrope.

Ponedeljak bi mogao da bude jedan od najvažnijih dana za Crvenu zvezdu ovog leta! U Nionu će danas biti održani žrebovi za plej-of Lige šampiona i Lige Evrope, pa će crveno-beli saznati ko ih potencijalno čeka na poslednjem koraku do evropske jeseni.

Na prvi pogled deluje nelogično, ali upravo je to najveći paradoks današnjeg žreba. Ukoliko eliminiše Hapoel Ber Ševu, Crvena zvezda bi u plej-ofu Lige šampiona mogla da dobije znatno povoljnijeg rivala nego u slučaju poraza i "selidbe" u plej-of Lige Evrope.

Dok se među mogućim protivnicima u kvalifikacijama za elitno takmičenje nalaze ekipe poput LASK-a, Vikinga ili pobednici duela Celje – Ararat, potencijalni rivali u Ligi Evrope uključuju zvučna imena kao što su Benfika, Rendžers, PAOK, Salcburg, Viktorija Plzenj i Bešiktaš.

Naravno, pre nego što uopšte razmišljaju o plej-ofu, izabranici Dejana Stankovića moraju da eliminišu Hapoel Ber Ševu u trećem kolu kvalifikacija. Ipak, današnji žreb pokazaće kakav bi put mogao da ih čeka ukoliko preskoče izraelskog šampiona, ali i kakav scenario sledi ukoliko dođe do neuspeha.

Najveća želja na "Marakani" jeste da se izbori plej-of za Ligu šampiona. Time bi Zvezda ostala u igri za plasman u elitno takmičenje, a čak i u slučaju poraza u poslednjem kolu kvalifikacija obezbedila bi mesto u grupnoj fazi Lige Evrope.

Potencijalni rivali u plej-ofu Lige šampiona

Žreb za plej-of Lige šampiona počinje u 12 časova, a dobra vest za Zvezdu jeste to što je među povlašćenim ekipama. To znači da je izbegla neke od najtežih rivala, pa spisak mogućih protivnika na papiru izgleda znatno povoljnije.

Potencijalni rivali su pobednici sledećih parova:

Orhus – Sabah

Celje – Ararat

Kairat – Levski

Mogući protivnici su i austrijski LASK, kao i norveški Viking.

Liga Evrope krije mnogo više mina

Ukoliko bi Zvezda ispala od Hapoela, preselila bi se u plej-of Lige Evrope, gde bi situacija mogla da bude znatno komplikovanija.

Na žrebu, koji počinje u 13 časova, crveno-beli neće imati status povlašćenog tima, pa bi mogli da izvuku neke od najjačih ekipa koje su ostale u kvalifikacijama.

Na spisku potencijalnih rivala nalaze se velikani poput Benfike, Rendžersa, Viktorije Plzenj, PAOK-a, Salcburga i Bešiktaša, ali i niz drugih veoma nezgodnih timova koji bi mogli ozbiljno da zakomplikuju put ka evropskoj jeseni.

Zbog toga u Ljutice Bogdana svi priželjkuju samo jedan scenario - da Hapoel Ber Ševa bude eliminisan, a da se Zvezda u plej-ofu bori za ono što je glavni cilj cele sezone - plasman u Ligu šampiona i milionsku zaradu koju donosi elitno evropsko takmičenje.

Autor: D.B.