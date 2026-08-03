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BABA STIŽE U HUMSKU? Partizan dovodi opasno pojačanje pred Hetafe

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

FK Partizan je nadomak angažovanja iskusnog defanzivnog veziste Idrisua Babe (30), koji trenutno nastupa za Almeriju.

Crno-beli su, prema saznanjima "Telegrafa", u načelu postigli dogovor sa fudbalerom, dok se čeka još samo konačno odobrenje španskog kluba kako bi transfer bio realizovan.

Dolazak reprezentativca Gane trebalo bi da popuni prazninu nastalu odlaskom Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, a u Humskoj veruju da će Baba svojim iskustvom doneti dodatnu stabilnost i sigurnost u veznom redu mladog tima.

Iako je rođen u Akri, Baba je kompletno fudbalsko školovanje prošao u Španiji. Karijeru je započeo u mlađim selekcijama Leganjesa, nakon čega je prešao u Majorku, gde je nastupao za B tim i prvi sastav. Pre tri godine preselio se u Almeriju, najpre na pozajmicu, a potom je španski klub otkupio njegov ugovor.

Autor: Iva Besarabić

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