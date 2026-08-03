Zvanično: Potpisao i Edin Džeko

Edin Džeko će i u sezoni 2026/27. nositi dres Šalkea, pošto je potpisao novi jednogodišnji ugovor nakon što je pomogao klubu da se posle tri godine vrati u Bundesligu kao šampion Cvajte.

Iskusni napadač iz Bosne i Hercegovine stigao je u Gelzenkirhen u januaru na šestomesečni ugovor, a za kratko vreme postao je jedan od najvažnijih igrača ekipe Mirona Muslića.

Na 11 utakmica u Cvajti postigao je šest golova i zabeležio tri asistencije, odigravši ključnu ulogu u osvajanju titule i povratku Šalkea u nemačku elitu.

- Od dolaska u Šalke postao sam deo fantastičnog tima i osetio neverovatnu podršku navijača. Izboriti plasman u Bundesligu jedan je od vrhunaca moje karijere. Bilo je to neverovatno iskustvo - rekao je Džeko, koji je u međuvremenu kao kapiten predvodio Bosance na Svetskom prvenstvu u SAD-u.

Iako ima 40 godina, Džeko ističe da mu motiva ne nedostaje.

- Fudbal me je tokom celog života činio srećnim i davao mi motivaciju. I dalje sam gladan uspeha i želim da pomognem ekipi i u Bundesligi - poručio je iskusni napadač.

Povratkom u Nemačku Džeko se vratio tamo gde je stekao evropsku afirmaciju.

U dresu Volfsburga od 2007. do 2011. godine postigao je 66 golova na 111 utakmica u Bundesligi i bio jedan od najzaslužnijih za jedinu šampionsku titulu u istoriji kluba, osvojenu 2009. godine. Nakon toga usledila je bogata međunarodna karijera u Mančester sitiju, Romi, Interu, Fenerbahčeu i Fiorentini, uz brojne trofeje i individualna priznanja.

Direktor profesionalnog fudbala Šalkea Juri Mulder istakao je da je Džeko za kratko vreme postao lider ekipe i miljenik navijača.

- Edin je doneo nešto posebno Šalkeu. Bio je ključan igrač, ali i primer svima na terenu i van njega. Tokom razgovora koje smo vodili bilo je jasno da je i dalje izuzetno motivisan, zbog čega verujemo da će nam biti od velike pomoći i u Bundesligi. Njegov ostanak je fantastična vest za klub - rekao je Mulder.

Autor: Iva Besarabić