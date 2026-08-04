PONOĆNA BOMBA IZ ŠPANIJE ODJEKNULA DO BEOGRADA! Kampaco se vraća u Zvezdu?! Španski novinar zapalio Delije!

Španski novinar Naćo Bravo tvrdi da bi Fakundo Kampaco mogao ponovo da obuče dres Crvene zvezde, ali potvrde još nema.

Košarkaška Evropa bruji o mogućem transferu koji bi potpuno uzdrmao Evroligu! Iz Španije je oko ponoći stigla informacija da bi argentinski as Fakundo Kampaco mogao ponovo da obuče dres Crvene zvezde!

Vest je plasirao španski novinar Naćo Bravo, urednik radija COPE, koji je na društvenim mrežama objavio da iz Srbije dobija veoma zanimljive informacije.

"Informacije koje mi stižu iz Srbije govore da bi Kampaco mogao ponovo da obuče dres Zvezde."

Desde Serbia llega información de que el Facu Campazzo podría volver a vestir la camiseta del Estrella Roja. — Nacho Bravo (@bnacho1774) 03. август 2026.

Ta objava momentalno je izazvala buru među navijačima crveno-belih, koji i danas pamte briljantne partije argentinskog plejmejkera u Beogradu.

Za sada, međutim, nema zvanične potvrde ni iz Crvene zvezde ni iz Real Madrida, a Kampaco je i dalje pod ugovorom sa kraljevskim klubom.

Kampaco je u Zvezdu stigao krajem 2022. godine posle NBA epizode, ali je zbog zabrane registracije propustio veliki deo evroligaške sezone. I pored toga, za kratko vreme postao je ljubimac Delija i osvojio Kup Radivoja Koraća i prvenstvo Srbije, pre nego što se u leto 2023. vratio u Real Madrid.

U međuvremenu je nastavio da bude jedan od ključnih igrača madridskog velikana, pa bi njegov eventualni povratak na Mali Kalemegdan predstavljao jedan od najvećih transfera ovog leta u evropskoj košarci. Ipak, u ovom trenutku sve je i dalje na nivou spekulacija.

Iako je zakoračio u 36. godinu, Kampako i dalje igra na vrhunskom nivou. Prošle sezone u Evroligi je na 44 utakmice prosečno upisivao 12 poena, 5,1 asistenciju, 1,9 skokova i 1,1 ukradenu loptu, što ga je ponovo svrstalo među najuticajnije plejmejkere elitnog takmičenja.

Autor: A.A.