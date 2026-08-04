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SESTRE KOJE SU VLADALE SVETOM PONOVO ZAJEDNO! Serena i Venus udružuju snage - svi pričaju o jednom cilju

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Američke teniserke Serena i Venus Vilijams dobile su specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji ženskih parova na turniru u Sinsinatiju, preneo je BBC.

Biće to njihov prvi zajednički nastup u dublu još od US opena 2022. godine.

Sestre Vilijams trebalo je da igraju zajedno i na ovogodišnjem Vimbldonu, ali je Serena odustala zbog povrede kolena koju je zadobila tokom povratničkog nastupa u singlu.

Turnir u Sinsinatiju, koji će biti odigran od 11. do 23. avgusta, mogao bi da predstavlja uvertiru za Serenin povratak na US open, gde bi ponovo mogla da nastupi u pojedinačnoj konkurenciji.

Serena Vilijams (44) osvojila je 23 grend slem titule u singlu i nalazi se na samo jednom trofeju od apsolutnog rekorda od 24, koji dele Margaret Kort i Novak Đoković.

Sestre Vilijams zajedno su osvojile 14 grend slem titula u dublu, kao i tri zlatne olimpijske medalje.

Venus Vilijams (46) dobila je specijalnu pozivnicu i za glavni žreb turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

Autor: Iva Besarabić

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