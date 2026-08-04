'VERUJEM U ČUDA' Angelina Topić puna samopouzdanja pred Evropsko prvenstvo!

Tokom duge i izuzetno uspešne karijere u skoku uvis, Dragutin Topić umeo je da kaže da mu je bilo neophodno da neposredno pre velikog takmičenja ostvari rezultat s kojim može da se bori za medalju. To mu ulije samopouzdanje.

Njegova ćerka i pulenka u istoj disciplini, Angelina Topić, na Prvenstvo Evrope u Birmingemu odlazi sa ličnim i državnim rekordom od 2,00 m, visinom koju je prvi put savladala upravo ove sezone. Samo jednom taj rezultat nije bio dovoljan za mesto na pobedničkom postolju na prvenstvima Evrope, dok je u poslednje vreme često donosio i pobede na najvećim takmičenjima – kao, na primer, na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, kada je za zlato bilo dovoljno 2,00 m, ili na Prvenstvu Evrope u dvorani 2025, na kojem je pobednički rezultat iznosio 1,99 m.

Ostvarili ste ove sezone nacionalni rekord od 2,00 m i vicešampionka ste sveta u dvorani s 1,99 m, što je takođe bolje od 1,98 m, do 2026. rezultata broj jedan u državi koji ste ostvarili 2024. Koliko vam to znači pred predstojeće okršaje u Birmingemu?

- Ovogodišnja zimska sezona bila je zaista neverovatna - ocenjuje Angelina Topić.

- Konačno je probijena granica od dva metra. Ostvarila sam i najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši srebrnu medalju na Prvenstvu sveta u dvorani. Sve to mi uliva veliko samopouzdanje pred Prvenstvo Evrope u Britaniji.

Kvalifikacije su na programu u četvrtak, 13. avgusta, od 10.55 časova. Fokus vam je sigurno najpre na njima, iako se očekuje da ih prođete bez većih problema?

- Ni najmanje ne potcenjujem kvalifikacije, jer u sportu ništa nije zagarantovano. Ne može se nastupiti sa pola snage, iako možda tako izgleda sa strane. Najpre sam potpuno fokusirana na kvalifikacije, a tek posle njih razmišljaćemo o finalu.

Na otvorenom ste ove sezone dva puta preskočili 1,96 m, ali je jasno da formu tempirate za Birmingem. Koji rezultat očekujete u finalu, koje je na programu u subotu od 21.04 časa?

- Sve zavisi od trenutnog maksimuma, na koji utiče bezbroj faktora. Ono što je sigurno jeste da ću učiniti sve što je u mojoj moći da do njega stignem. Mislim da bi mi život bio mnogo lakši kada bih mogla da planiram rezultate. Nažalost, najbolje što mogu jeste da se nadam i verujem u svoje sposobnosti i u ono na čemu smo mesecima radili.

Od evropskih skakačica ove godine bolji rezultat od vas ima samo olimpijska šampionka Jaroslava Mahučih, koja je preskočila 2,03 m. Kako ocenjujete konkurenciju, ne samo kada je reč o ukrajinskoj atletičarki već i o ostalim rivalkama?

- Konkurencija je, čini mi se, rezultatski jača nego na prethodna dva prvenstva Evrope na kojima sam nastupala. Očekujem veliku borbu za medalje, budući da je ovo najveće takmičenje ove letnje sezone.

Zanimljiv je sled vaših rezultata - bili ste treći na Prvenstvu sveta na otvorenom u Tokiju 2025, a zatim drugi na Prvenstvu sveta u dvorani 2026. Na prvenstvima Evrope osvojili ste bronzu na otvorenom 2022, pa srebro 2024, kao i srebro u dvorani 2025. Da li odbrojavanje „tri, dva...“ nagoveštava da je vreme za broj jedan i prvo seniorsko evropsko zlato sa 21 godinom?

- Ta činjenica jeste zanimljiva, ali sport ne mogu da posmatram kroz šablone, jer iz iskustva znam koliko je nepredvidiv i surov. Verujem u čuda i daću sve od sebe da dođem do najboljeg mogućeg rezultata, ali ništa osim toga nije u mojim rukama. Ne mogu da utičem na okolnosti niti na rezultate konkurentkinja.

Autor: Iva Besarabić