SUNOVRAT POSLE PARTIZANA! Srđan Blagojević se raspada sa Akronom u Premijer ligi Rusije - posle petarde, pao i poker

Srđan Blagojević doživljava težak period sa Akronom u Premijer ligi Rusije, nakon poraza od Rostova rezultatom 4:0.
Posle debakla od Zenita (5:0) i poraza od rubina na svom terenu (1:2), bivši trener Partizana Srđan Blagojević i aktuelni strateg Akrona, prolazi kroz težak period u Premijer ligi Rusije.
Blagojević je u doživeo novi šamar, ovoga puta od Rostova, kao domaćin, porazom od čak 4:0!
Srpski stručnjak je prethodno u dva mandata vodio crno-bele na ukupno 49 utakmica, uz 27 pobeda.
Letos je odlučio da de u Rusiju, ali po svemu sudeći, tamo se neće dugo zadržati...
Autor: D.B.