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SUNOVRAT POSLE PARTIZANA! Srđan Blagojević se raspada sa Akronom u Premijer ligi Rusije - posle petarde, pao i poker

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Srđan Blagojević doživljava težak period sa Akronom u Premijer ligi Rusije, nakon poraza od Rostova rezultatom 4:0.

Posle debakla od Zenita (5:0) i poraza od rubina na svom terenu (1:2), bivši trener Partizana Srđan Blagojević i aktuelni strateg Akrona, prolazi kroz težak period u Premijer ligi Rusije.

Blagojević je u doživeo novi šamar, ovoga puta od Rostova, kao domaćin, porazom od čak 4:0!

Srpski stručnjak je prethodno u dva mandata vodio crno-bele na ukupno 49 utakmica, uz 27 pobeda.

Letos je odlučio da de u Rusiju, ali po svemu sudeći, tamo se neće dugo zadržati...

Autor: D.B.

#AKRON

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#SRĐAN BLAGOJEVIC

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