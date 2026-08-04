SUNOVRAT POSLE PARTIZANA! Srđan Blagojević se raspada sa Akronom u Premijer ligi Rusije - posle petarde, pao i poker

Srđan Blagojević doživljava težak period sa Akronom u Premijer ligi Rusije, nakon poraza od Rostova rezultatom 4:0.

Posle debakla od Zenita (5:0) i poraza od rubina na svom terenu (1:2), bivši trener Partizana Srđan Blagojević i aktuelni strateg Akrona, prolazi kroz težak period u Premijer ligi Rusije.

Blagojević je u doživeo novi šamar, ovoga puta od Rostova, kao domaćin, porazom od čak 4:0!

Srpski stručnjak je prethodno u dva mandata vodio crno-bele na ukupno 49 utakmica, uz 27 pobeda.

Letos je odlučio da de u Rusiju, ali po svemu sudeći, tamo se neće dugo zadržati...

Autor: D.B.