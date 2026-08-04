VERENICA LUKE DONČIĆA ODUSTALA OD TUŽBE ZA ALIMENTACIJU: Otkriveno šta je Anamarija rekla na sudu

Anamarija Goltes povukla je zahtev za izdržavanje dve ćerke koje ima sa Lukom Dončićem

Anamarija Goltes, bivša verenica Luke Dončića, odustala je od tužbe za alimentaciju.

Čuveni američki portal TMZ došao je u posed sudskih dokumenata koje je Goltes podnela u ponedeljak.

Prema tim papirima, slovenačka manekenka je zatražila od sudije u Los Anđelesu da odbaci njen zahtev bez suđenja.

"Povlačim moju molbu za izdržavanje dece sa posebnom namerom da se ovo pitanje reši prijateljskim i međusobnim sporazumom koji je u najboljem interesu naše dece".

Kako se ranije navodilo, Luka Dončić je podneo zahtev za odbacivanje slučaja, tvrdeći da Anamarijin zahtev za izdržavanje dece i advokatske troškove nema zakonski osnov jer je podnet u Kaliforniji, a deca žive u Sloveniji.

Luka je, zajedno sa advokaticom Laurom Vaser, pokušao da ubedi Anamariju da se preseli sa decom kod njega, ali je ona to odbila i ostala u Sloveniji.

Tada su Luka i Anamarija, zbog udaljenosti, raskinuli veridbu.

Njih dvoje su bili skoro deceniju zajedno, a imaju dvoje dece, dvogodišnju Gabrijelu i sedmomesečnu Oliviju.

Autor: D.B.