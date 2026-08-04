Rukometaši Srbije bez četvrtfinala Evropskog prvenstva, ništa od najlepše bajke za Orliće!

Kadetska reprezentacija Srbije u rukometu ipak nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva koje se održava u našoj zemlji, pošto je danas u drugoj utakmici Top 12 faze poražena od Slovenije, koja je pokazala da je jedan od glavnih favorita za najviši plasman - 24:29!

Držali su se naši momci zaista koliko su mogli, ali jednostavno to nije bilo dovoljno da se na kraju slome neverovatni rivali, koji su prošli dalje kao prvi u grupi zajedno sa Francuskom, koja je bila bolja od Orlića tokom jučerašnjeg dana. Deluje da je upravo na tom meču naš tim i propustio šansu da se plasira dalje.

Nakon što je Srbija poražena od Francuske, matematika je postala komplikovana i Srbiju je samo pobeda vodila dalje, i to pod uslovom da se i Francuzi "okliznu" protiv Nemačke. Računalo se možda i na jedno od mesta najboljih trećeplasiranih selekcija.

Loše je Srbija započela ovu utakmicu, vratila se do poluvremena na samo dva gola minusa, ali je potom Slovenija napravila seriju od 5:0 oko 40. minuta i rešila je ovaj meč u njihovu korist.

Najefikasniji u redovima Srbije na kraju je bio Aleksandar Stojković sa ukupno sedam golova, Mihajlo Popović je postigao šest, dok je Filip Marković četiri puta tresao mrežu protivnika. Slovence su vodili Žan Kovač i Niko Sović sa po šest olova, dok je Patrik Murko postigao pet.

Autor: D.B.