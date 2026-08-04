Ni crveni karton nije vredeo: Bleda Zvezda pala u Mađarskoj, mora mnogo bolje na Marakani

Izabarnici Rana Kozuha su uspeli da savladaju Crvenu zvezdu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa 1:0 i tako se nalaze samo na korak od plasmana u četvrto kolo kvalifikacija za elitno klubsko takmičenje.

Fudbaleri Crvene zvezde su od starta nametnuli svoj tempo i zaista stisnuli rivala na njihovoj polovini. Prvu pravu priliku videli smo na kraju šestog minuta susreta, kada su crveno-beli odlično povukli kontru sa svoje polovine. Osman Bukari i kapiten ekipe Mirko Ivanićlepo su kombinovali sve do kaznenog prostora Hapoela Ber Ševe, kada je Mirko Ivanić snažno šutirao, ali nažalost, pravo u golmana Marsijana.

Hapoel je potom uzvratio sa pritiskom i počelo je da se igra na polovini Crvene zvezde, ali su izabranici Dejana Stankovića ponovo preuzeli inicijativu na terenu i uglavnom dominirali centrom igrališta.

Odbrana crveno-belih nije delovala sigurno u posedu u prvih 15 minuta i utisak je da nisu ispunili plan kakav je trener Stanković

postavio na startu. Zbog toga smo videli situaciju da je Abu Fani dobio prvi žuti karton na utakmici, baš zbog loše reakcije defanzivaca Zvezde.

Tempo igre je u narednih nekoliko minuta opao, ali su fudbaleri Crvene zvezde popravili u posedu i dodavanja su sada bila mnogo sigurnija. Uglavnom se igralo na polovini Hapoela, ali je u par navrata tim iz Izraela zapretio golu na kojem stoji Mateus.

Igrao se 25. minut kada je Abu Fani poslao sjajnu loptu za Osmana Bukarija, koji je kao brzi voz protutnjao pored levog beka Hapoela Baltakse. Sjajno je smirio loptu i dodao odličan pas do Mirka Ivanića, koji je šutirao neprecizno i pored gola. Zvezda je time potvrdila dominaciju na terenu u prvoj polovini prvog poluvremena.

Izabranici Dejana Stankovića su nastavili sa odličnim presingom, koji se isplatio u 36. minutu susreta. Tiknizjan je odlično skočio negde na sredini polovini, nakon čega se Bruno Duarte sjajno snašao i izborio odličnu poziciji za šut, ali je golman Hapoela Marsijano sjajno reagovao u toj situaciji.



Samo minut kasnije je usledio i preloman trenutak prvog poluvremena. Fudbaleri Hapoela su izašli dosta visoko, nakon čega su defanzivci Zvezde ponovo slabo reagovali u posedu i predaji lopte. Mateus je odigrao nešto kraću loptu do Lukasena, koji se nije dobro snašao i izgubio je loptu na ivici šesnaesterca, a to je iskoristio Ahmad, koji je poslao loptu u praktično nebranjenu mrežu i Hapoel je poveo sa 1:0 u 38. minutu susreta.

Imala je Zvezda sreće na kraju prvog dela, jer je rezultat mogao da bude ubedljiviji. Izabranici Dejana Stankovića su potpuno pali psihički i to se videlo na terenu.

Hapoel je nakon jednog sjajnog dugog i strpljivog napada pogodio prečku, a utisak je bio da je Mateus praktično već savladan.



Napadala je Crvena zvezda do kraja prvog poluvremena, ali je to bilo bez uspeha i na veliku pauzu se otišlo uz minimalnu prednost Hapoela Ber Ševe.

Fudbaleri Crvene zvezde su bolje otvorili drugo poluvreme, a to se videlo u sigurnosti igre. Kao i na samom početku utakmice, dosta više se igralo na polovini Hapoela, ali crveno-beli nisu uspeli da naprave konkretnu šansu na otvaranju drugog dela igre.

Izgledalo je sve mirno na terenu, kada se desio trenutak koji je promenio tok utakmice. Igrao se 58. minut kada je Bruno Duarte poslao sjajnu loptu ka Osmanu Bukariju, koji se još bolje snašao i prijemom stvorio prednost u odnosu na Baltaksu. Levi bek Hapoela ga je potom povukao, a onda je napravio prekršaj nad Jung Vu Seolom, nakon čega mu je glavni arbitar susreta pokazao dva žuta kartona, odnosno crveni karton.

Posle toga je usledila jača podrška sa tribina, a to je ponelo fudbalere Zvezde. Muhamed Čam je uputio sjajan udarac sa ivice kaznenog prostora, a golman Marsijano je jedva uspeo da odbrani udarac sjajnog Austrijanca.

Usledio je pritisak izabranika Dejana Stankovića kojem su igrači Hapoela jedva odoleli. Crveno-beli nisu dali da dišu protivnicima iz Izraela, a to su osetile najvatrenije pristalice ekipe iz Beograda i samo su još glasnije bodrile svoj tim.

Iako je Zvezda igrala zaista odlično, moglo je sve da bude gotovo u 70 minutu susreta. Igrači Hapoela su sjajno prevarili odbranu Crvene zvezde po desnoj strani, nakon čega je lopta došla do Pereca, koji je prelepim udarcem sa 17 metara matirao Mateusa, ali je na svu sreću po ekipu iz Ljutice Bogdana, bio je u ofsajd poziciji.

Moglo je sve da bude gotovo za Dejana Stankovića i ekipu, kada je sudija pokazao crveni karton Lukasesnu. Svi su ostali bez daha na stadionu "Haladaš", ali je posle gledanja VAR-a, glavni arbitar ipak odlučio da je žuti karton adekvatna kazna za štopra Zvezde.

Crveno-beli su imali igrača više i inicijativu na terenu, ali je falila prava šansa. U drugom poluvremenu osim udarca Muhameda Čama, nismo videli niti jednu priliku od strane izabranika Dejana Stankovića. Jedno zaista bledo izdaje Crvene zvezde u Somathelju.

Na kraju je Crvena zvezda poražena sa minimalnim rezultatom u Mađarskoj. Izabranici Dejana Stankovića će morati dosta dolje za nedelju dana u Beogradu, kada će pred punom "Marakanom" tražiti prolazak dalje u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Autor: D.B.