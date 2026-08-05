UZNEMIRUJUĆE! Fudbalera ubio grom tokom utakmice, snimak je nešto najstrašnije što ste videli (VIDEO)

Užasna scena viđena je tokom fudbalske utakmice na Tajlandu, gde je usled lošeg vremena grom udario na teren i tom prilikom udario u jednog od fudbalera na terenu.

Zastrašujući bljesak svetlosti udario je direktno u nesrećnog fudbalera, kojeg je zahvatio plamen.

Reč je o Safvanu Avaeu (24), koji nije preživeo ovaj strašni udar groma.

Odmah je nastala panika na terenu i na tribinama. Igrači su pojurili da priteknu u pomoć fudbaleru, koji je ostao da leži nepomično na terenu.

🇹🇭 #Tailandia

⚡ Tragedia se vivió durante el encuentro entre #Narathiwat FC y #Yala FC cuando un rayo impactó el terreno de juego el 2/08

🕊️El futbolista #Sofwan Awae de 29 años falleció

🤕9 jugadores heridos

✍🏽Awae acababa de renovar contrato con el equipo

🕯️DEP 🌐 pic.twitter.com/MMiQrkprWK — Sonar 360 (@Sonar360) 04. август 2026.

Nažalost, nije bilo pomoći, iako ga je Hitna pomoć odmah odvezla u bolnicu, gde je samo konstatovana smrt.

Pored nesrećnog fudbalera koji je nastradao, još 12 ljudi je zadobilo povrede, među kojima i Alif Ezahan Zulkifli iz Malezije.

Incident se dogodio na Golok Kupu, regionalnom turniru amaterskog fudbala gde igraju igrači sa Tajlanda i sa Malezije.

Nastradali fudbaler je bio igrač poluprofesionalnog tima koji se takmičio u trećoj regionalnoj ligi Tajlanda - FK Jala.

Autor: D.B.