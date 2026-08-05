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UZNEMIRUJUĆE! Fudbalera ubio grom tokom utakmice, snimak je nešto najstrašnije što ste videli (VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: X ||

Užasna scena viđena je tokom fudbalske utakmice na Tajlandu, gde je usled lošeg vremena grom udario na teren i tom prilikom udario u jednog od fudbalera na terenu.

Zastrašujući bljesak svetlosti udario je direktno u nesrećnog fudbalera, kojeg je zahvatio plamen.

Reč je o Safvanu Avaeu (24), koji nije preživeo ovaj strašni udar groma.

Odmah je nastala panika na terenu i na tribinama. Igrači su pojurili da priteknu u pomoć fudbaleru, koji je ostao da leži nepomično na terenu.

Nažalost, nije bilo pomoći, iako ga je Hitna pomoć odmah odvezla u bolnicu, gde je samo konstatovana smrt.

Pored nesrećnog fudbalera koji je nastradao, još 12 ljudi je zadobilo povrede, među kojima i Alif Ezahan Zulkifli iz Malezije.

Incident se dogodio na Golok Kupu, regionalnom turniru amaterskog fudbala gde igraju igrači sa Tajlanda i sa Malezije.

Nastradali fudbaler je bio igrač poluprofesionalnog tima koji se takmičio u trećoj regionalnoj ligi Tajlanda - FK Jala.

Autor: D.B.

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