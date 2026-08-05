FK Crvena zvezda: Od petka na blagajnama ulaznice za Novi Pazar i Hapoel Ber Ševu

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u petak na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu početi prodaja ulaznica za mečeve protiv Novog Pazara i Hapoel Ber Ševe.

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 20 časova na svom terenu dočekati ekipu Novog Pazara u utakmici četvrtog kola Superlige Srbije.

"Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku 'crveno-belima', karte mogu obezbediti već danas onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati, pa sve do početka utakmice. Takođe, u petak i subotu u prodaji na blagajnama biće i karte za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Cena ulaznice za severnu tribinu za meč sa Novim Pazarom iznosi 400 dinara. Istok košta 500 dinara, zapad 700, a tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak, 11. avgusta od 20 sati na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Hapoel Ber Ševu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za LŠ.

Cena karte za severnu tribinu za meč sa Hapoelom iznosi 800 dinara. Istok košta 1.200 dinara, zapad 1.500 dinara, a tribina "Siniša Mihajlović" - 2.800 dinara.

Autor: D.B.