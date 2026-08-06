Jokić potpisao za Denver

Denver Nagetsi su dva puta u jednom letu pružili ruke preko Atlantskog okeana.

U svom najnovijem nesvakidašnjem pojačanju, dovode Lonija Vokera IV iz evroligaške ekipe Makabi Tel Aviv, potvrdio je izvor lige za Denver post u sredu uveče, čime je potvrđeno pisanje Šamsa Šaranije sa ESPN-a. Voker (27) potpisuje jedogodišnji ugovor na veteranski minimum i vraća se u NBA nakon što je delove poslednje dve sezone proveo u inostranstvu.

U svom najnovijem nesvakidašnjem pojačanju, dovode Lonija Vokera IV iz evroligaške ekipe Makabi Tel Aviv, potvrdio je izvor lige za Denver post u sredu uveče, čime je potvrđeno pisanje Šamsa Šaranije sa ESPN-a. Voker (27) potpisuje jedogodišnji ugovor na veteranski minimum i vraća se u NBA nakon što je delove poslednje dve sezone proveo u inostranstvu.

Pre nego što se otisnuo na istok — imao je i epizodu u litvanskom klubu Žalgiris Kaunas — Voker se već ustaljivao kao NBA epizodista koji često menja klubove. Odigrao je 342 utakmice i bio starter na 95 mečeva tokom sedam NBA sezona, pretežno u Sparsima. San Antonio ga je izabrao sa 18. pozicije na draftu 2018. godine sa Univerziteta Majami. Izabran je četiri mesta nakon što je Denver odabrao Majkla Portera Džuniora.

Voker je takođe igrao i za Bruklin Netse, Los Anđeles Lejkerse i Filadelfija Seventisikserse. Kada bude kročio na teren za Denver, odigraće svoje prve NBA minute još od 13. aprila 2025. godine. U NBA karijeri prosečno beleži 10 poena po utakmici uz 42,2% šuta iz igre i 35.6% za tri poena.

U Denveru, Voker će se pridružiti tankoj rotaciji na spoljnim pozicijama u kojoj su već Džamal Marej, Kristijan Braun, Džulijan Stroter i Tajus Džons. Nagetsi sada imaju popunjeno 14 mesta u timu, pa im ostaje samo još jedno slobodno mesto, dok su pregovori oko ugovora sa ograničeno slobodnim agentom Pejtonom Votsonom i dalje u pat-poziciji.

Njihov platni spisak je sada oko 4,5 miliona dolara iznad drugog "aprona" (second apron) dodavanjem Vokera, čiji ugovor opterećuje selari kap sa 2,45 miliona dolara. Njegova plata iznosiće 3,3 miliona dolara, prema Šaranijinom izveštaju. Kao ekipa koja je prešla drugi "apron", Denver je ograničen na korišćenje veteranskog minimuma kao jedinog mehanizma za dovođenje slobodnih agenata sa strane — iako sa Votsonom legalno mogu ponovo potpisati ugovor na bilo koji iznos.

Autor: S.M