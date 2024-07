Poginuli članovi poznate grupe: Strašna tragedija u avionskoj nesreći!

Tužne vesti!

Tri člana poznate američke gospel grupe "The Nelons" poginuli su u avionskoj nesreći u Vajomingu, izveštava Cedar News.

Pored njih su još četiri osobe smrtno stradale.

Kako je navedeno na X nalogu The news area 51, nakon avionske nesreće došlo je i do požara u šumi.

Campbell County, Wyoming - A plane crash reported and a brush fire started. County Sheriff found the wreckage of the plane. A Pilatus PC-12 NG was seen on FR24 spiraling down at over 10,000ft per minute rate of descent. 🙏 pic.twitter.com/u05Isytrfq