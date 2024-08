Kao nekad na filmu: Šeron Stoun pratila Novakov meč na OI! Čuvena glumica prekstila noge i šokirala sve! (FOTO)

Srpski teniser Novak Đoković (37) izborio se za olimpijsko zlato u Parizu i time osvojio sve turnire na svetu, a njegov meč su sa tribina pratile mnoge slavne osobe.

Pored mnogih sportista, meč finala Olimpijskih igara pratili su mnogi glumci, pevači, a mnoge oči su bile uprte u čuvenu glumicu Šeron Stoun.

Glumica je pratila meč Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza sa uskićenjem, a ono što je mnoge iznenadilo je to kada je Šeron prekstila noge i pokazala da je bosa. Po svemu sudeći ona se izula tokom meča, ali je sa ushićenjem pratila sjajan meč našeg tenisera.

Sharon Stone and John Travolta and his daughter today at Olympics tennis finals between Djoković and Alcaraz. pic.twitter.com/hKlYojf0Kj