Doživela neprijatnost u Parizu: Serena Vilijams zakukala na mrežama, svi joj odbrusili: Rekli smo joj što i svima (FOTO)

Bivša teniserka i osvajačica zlatne medalje na Olimpijskim igrama Serena Vilijams doživela je neprijatnost u jednom restoranu u Parizu.

Serena Vilijams trenutno sa porodicom boravi u francuskoj prestonici, gde se održavaju 33. Olimpijske igre. Neretko se može videti na mečevima, a posebnu pažnju privuklo je njeno prisustvo muškom finalu u tenisu pre nekoliko dana.

Ipak, uživanje u gradu svetlosti pokvarila je neprijatnost. Ona je u društvu ćerki želela da veče provede na krovnoj terasi jednog luksuznog pariskog restorana, ali je odbijena, što je objavila na društvenim mrežama.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn