Sin Dejvida i Viktorije Bekam napravio profil na dejt aplikaciji: Romeo raskinuo s top modelom, pa brže bolje se bacio u potragu

Romeo Bekam (22), sin Viktorije i Dejvida Bekama, privukao je pažnju javnosti svojim najnovijim potezom da se priključi aplikaciji za upoznavanje "Raya".

Nakon raskida sa Miom Regan, Romeo Bekam je slobodan pa je odlučio da uđe u svet upoznavanja preko aplikacija, a svaki njegov korak je pod lupom javnosti.

S obzirom na njegov način života - provodi leta na jahti vrednoj 16 miliona funti i nosi luksuznu odeću iz majčine modne kolekcije - nije iznenađujuće što je tražen.

Na svom profilu, Romeo se opisuje kao profesionalni fudbaler koji živi u Londonu, a stavio je i linkove ka svojim nalozima na društvenim mrežama.

💬 “It is the best feeling. I’m so excited and ready to get started”



Romeo Beckham can’t wait to get going again with #BrentfordB pic.twitter.com/sszd74XvjF