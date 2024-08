Treba da tuži muzej: Fanovi Tejlor Svift besni na umetnicu, zbog voštane vigure nastao lom na mrežama! (FOTO)

U muzeju Panoptikum u Hamburgu izloženo je delo berlinske umetnice Lise Bušer, koje prikazuje popularnu pevačicu u prirodnoj veličini.

Voštana figura pevačice Tejlor Svift predstavljena je u muzeju voštanih figura Panoptikum u Hamburgu. Berlinska umetnica Lisa Bušer potrudila se da što vernije prikaže pop ikonu u prirodnoj veličini, ali je, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, negde omanula. Internet je preplavljen fotografijama voštane Tejlor, a komentari su urnebesni.

Obožavaoci slavne pevačice odmah su se oglasili na društvenim mrežama i sa celim svetom podelili mišljenje o izgledu voštane figure. Nažalost, većina smatra da je umetnica "uništila lepotu" njihovog idola, pa idu čak dotle da pojedini smatraju da delo Bušerove izgleda "kao da ga je dete pravilo".

- "Ovo je neka profesorka umetnosti iz Minesote", "Tejlor treba da tuži muzej", "Može li ova dama da se pomeri da stvarno vidim gde je Tejlor", samo su neki od šaljivih komentara korisnika mreže X na račun voštane figure.

I don’t know who that is, but it’s not Taylor Swift. Is the Panoptikum Wax Museum like the Temu version of Madame Tussaud’s? Yikes! https://t.co/N7ZvQv7c2b