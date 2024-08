Poznatoj glumici ostale još 3 godine života: Ima tumor koji ne može da se operiše, a evo koja joj je poslednja želja pred smrt!

Njeni dani su odbrojani!

Glumica i komičarka Viktorija Džekson koja je mnogima poznata iz legendarnog "Saturday night live" objavila je da joj se rak vratio.

Zvezda SNL-a rekla je da rak u njenom grlu ne može da se operiše.

- Imam 34,8 meseci života osim ako me ne pogodi meteor, puca na mene onaj ko mrzi MAGA ("Make America great again" pokret Donalda Trampa, prim. aut.) , ponovo dobijem Kovid ili izbije Treći svetski rat - i nastavila:

- Oni ne mogu da me operišu i iseku "kamen" u mojim grudima koji mi leži na dušniku jer bi me na kraju ugušili do smrti“, rekla je Džeksonova u svom videu na Instagramu objavljenom u sredu.

Džeksonova (65) se ranije borila sa rakom dojke i sa pratiocima je podelila da joj je prepisan lek za smanjenje raka.

- Daju mi magičnu pilulu. Biće dostavljena na moja ulazna vrata u narednih 12 sati - rekla je Viktorija.

- Imala sam fantastičan život- , rekla je svojim fanovima putem Instagrama, ali je dodala da još uvek ima listu stavri koje bi uradila pre smrti.

- Volela bih da vidim svog unuka, njegovo ime je Džimi, rođenog u oktobru, i da ga malo upoznam. I volela bih da vidim svoju ćerku Obri da dobije bebu - rekla je pratiocima.

Autor: Nemanja Šolaja