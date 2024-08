Razvod težak 640 miliona dolara: Dženifer Lopez i Ben Aflek nisu imali predbračni ugovor

Izvori su za Radar Online rekli da je Lopez, suočena sa razvodom, osećala da je Aflek "parazitirao" na njenom bogatstvu Nakon što je Dženifer Lopez podnela zahtev za razvod od Bena Afleka u utorak, Daily Mail se bavio finansijskim posledicama njihovog raskida, sa njihovim ukupnim bogatstvom koje se procenjuje na 640 miliona dolara.

Podnošenje zahteva u utorak usledilo je nakon meseci spekulacija o vezi između pevačice i glumice (55), i glumca i reditelja (52), sa njihovim bračnim problemima koji su dominirali holivudskim naslovima poslednjih meseci.

Lopez je podnela dokumentaciju za razvod kako bi okončala brak sa Aflekom bez advokata u Višem sudu okruga Los Anđeles u utorak, izvestio je TMZ, dodajući da su izvori rekli da između para "nema predbračnog ugovora", i da Lopez to nije spomenula u pravnim dokumentima.

Lopez je u sudskim dokumentima navela kao datum razdvajanja 26. april 2024. godine, podnevši dokumente na dvogodišnjicu njihovih venčanja na Aflekovom imanju u blizini Savane, Džordžija, 20. avgusta 2022. godine.

Izostanak predbračnog ugovora ukazuje da bi zarada koju su zvezde ostvarile tokom njihove dve godine zajedno bila klasifikovana kao "zajednička imovina", izvestio je TMZ.

Imperija nekretnina koja treba biti podeljenaJedna od glavnih stvari o kojoj će par morati da se dogovori jeste kuća od 60,85 miliona dolara u Beverli Hilsu, Kalifornija, koju su kupili prošle godine.

Bivši par je u junu oglasio kuću - koja ima 12 spavaćih soba i 24 kupatila - za na prodaju po ceni 65 miliona dolara, a zatim je ponovo stavio na tržište nakon nedavnih renovacija za 68 miliona dolara.

Vila se prostire na 3.500 kvadratnih metara, a zakon o porezu na imovinu mogao bi da utiče na povećanu cenu, jer Kalifornija oporezuje kuće koje se prodaju za najmanje 10 miliona dolara sa 5,5 procenata, izvestio je TMZ prošlog meseca.

Aflek se iselio iz kuće u Beverli Hilsu i od tada je kupio vilu u mestu Pacific Palisades za 20,5 miliona dolara.

I Ben i Dženifer su radili kontinuirano tokom dve godine braka: Aflekovi projekti u tom periodu uključuju filmove iz 2023. godine "Air" (koji je i režirao) i "Hypnotic", prema iMDb-u.

Aflek se takođe pojavio u filmovima iz 2023. godine "The Flash" i 2024. godine "This Is Me... Now" sa Dženifer Lopez. Završio je snimanje filma "The Accountant 2", u kojem ponovo igra ulogu Kristijana Volfa iz filma iz 2016. godine.

Glumački projekti Dženifer Lopez u poslednjih nekoliko godina obuhvataju film iz 2022. godine "Shotgun Wedding", film iz 2023. godine "The Mother", film iz 2024. godine "This Is Me... Now" i film iz 2024. godine "Atlas".

Takođe će se pojaviti u dva filma u kojima je Aflek producent - "Unstoppable" i "Kiss of the Spider Woman" - i planirano je da igra glavnu ulogu pored Dire Zajs u filmu pod nazivom "The Godmother".

Brend alkoholnih pića Dženifer Lopez - Delola SpritzU aprilu, Lopez je otkrila da ulazi u posao sa alkoholnim pićima, jer je osnovala brend alkoholnih pića pod nazivom Delola Spritz.

U saopštenju za novinare u aprilu, Lopez je rekla da je osnovala kompaniju The House Of Delola LLC "kako bi pokrenula jedinstvene koktele na nivou miksološkog kvaliteta, spremne za uživanje, dizajnirane za elegantno, bezbrižno zabavljanje kao deo promišljenog načina života."

U sudskim dokumentima, Lopez je rekla da se odriče izdržavanja supružnika i zatražila od suda da ne dodeli izdržavanje Afleku, prema navodima TMZ-a.

Lopez i Aflek su "mesecima pokušavali da postignu dogovor", prema navodima TMZ-a, dodajući da su pregovori ponekad postajali "sve više neprijateljski", pri čemu njih dvoje nisu direktno razgovarali.

Izvori su za Radar Online rekli da je Lopez, suočena sa razvodom, osećala da je Aflek "parazitirao" na njenom bogatstvu, i da je naknadno "zahtevala potpuni popis onoga što je potrošila u odnosu na ono što je on potrošio i želi da joj se vrati sav novac koji je 'uložila'."

"Ben je uzeo toliko novca od nje, barem tako ona kaže... ona sabira sve te račune za privatne avione koje je stavljala na svoju karticu, hotele, obroke, odeću, kafu, gorivo. Visoki troškovi života su plaćeni na njen račun."

Prema članku sa sajta za zabavu Koi Moi ranije ove godine, sada već bivši par imao je ukupnu neto vrednost procenjenu na 640 miliona dolara.

Lopez je majka blizanaca Eme i Maksimilijana, 16, sa bivšim mužem Markom Entonijem, 55; dok je Aflek otac dece Vajolet, 18, Fina, 15, i Semjuela, 12, sa bivšom suprugom Dženifer Garner, 52.

Aflekovo ponašanje je navedeno kao jedan od razloga za raskid između zvezda, koje su bile u vezi pre dve decenije.

Aflek i Lopez su se venčali u Maloj Beloj Kapeli u Las Vegasu 16. jula 2022. godine.

"Na kraju je to bilo najbolje moguće venčanje koje smo mogli da zamislimo," rekla je Lopez u svom biltenu On the JLo 17. jula 2022. godine. "Ono o kojem smo sanjali dugo vremena i koje je konačno postalo stvarno (pred očima države, Las Vegasa, ružičastog kabrioleta i nas dvoje) nakon mnogo, mnogo, dugo vremena."

Par je ponovo razmenio zavete na Aflekovom imanju u blizini Savane, Džordžija, 20. avgusta 2022. godine, tačno dve godine pre nego što je Lopez podnela zahtev za razvod u utorak.

