Oženio se čuveni Čak Bas: Gala venčanje u Italiji, ova lepotica je supruga glumca iz serije Tračara!

Glumac Ed Vestvik 24. avgusta izgovorio je sudbonosno da!

Ed Vestvik, kog je i domaća publika bolje upoznala kao Čaka Basa iz serije „Tračara", izgovorio je najpre 9. avgusta svojoj izabranici Ejmi Džekson sudbonosno „da" u jednom luks hotelu u Londonu, a proteklog vikenda, tačnije 24. avgusta - jedno drugom su se još jednom zavetovali na večnu ljubav na obali Amalfi.

Zvanice su im tamo doputovale iz Amerike, Indije, raznih delova Evrope... I bilo ih je ukupno 220, zajedno sa Keli Raderford, koja je u pomenutom serijalu tumačila ulogu Lili, jedno vreme i maćehu mladoženjinog lika. Gala slavlje trajalo je tri dana i „sve je bilo kao na filmu", prenosi i tamošnja štampa.

Na krstarenje su krenuli u petak; ispijao se Belini, a jela su samo pristizala iz kuhinje čuvenog Salvatorea Lacite, poput tikvica s nanom, fritula, arnačina... U subotu su izgovorili sudbonosno „da" drugi put (Castello Di Rocca Cilento), samo s pogledom na more, piše dalje „People", a mladoženji je kumovao ni manje, ni više nego četvorogodišnji sin njegove izabranice, Andreas, zajedno s jednim glumčevim drugom, Majkom. Do oltara su ušetali uz pesmu „I got you (I feel good)" Džejmsa Brauna, a koju je izvodio gudački kvartet.

- Dok smo čitali zavete i pored 220 zvanica imao sam utisak da smo tu samo nas dvoje - prokomentarisao je Vestvik, koji je sa novopečenom suprugom napustio ceremoniju uz „Signed, sealed, delivered" Stivija Vondera.

Tokom veselja, između ostalog, sladili su se tortom koja je imala pet spratova, ali i kolačima od jagoda upakovanim u kutije s imenima Kerol i Piter - što su mladoženjini pokojni roditelji. Svaki gost dobio je po bar jednu, na poklon i u znak sećanja na njih dvoje.

- Želeo sam da na neki način budu tu... Ali znam da nas posmatraju odozgo - prokomentarisao je Ed za pomenute medije.

Autor: Andrea Nikolić