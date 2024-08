Ovo je istina o najvećoj ljubavi princeze Dajane: Sve se saznalo, a onda je on ubijen!

Na današnji dan navršava se 27 godina od smrti princeze Dajane. Misterija njenog odlaska nije rešena ni danas, a aktuelne su teorije zavere da je ubijena.

Takođe i o njneom životu nema mnogo informacija. Navodno je imala ljubavnika, Berija Manakija, koji je navodno bio jedna od Dajaninih najvećih ljubav.

Skončao je na sličan način kao Dajana, godinama pre nego što je princeza poginula u pariskom tunelu, a ona je sama otvoreno pričala koliko joj je značio.

Otkud on u okruženju princeze Dajane?

Beri je radio kao policajac, kao deo Kraljevskog odreda. Postao je lični telohranitelj princeze Dajane 1985. godine, a pratio ju je na putovanjima i tokom njenih kraljevskih obaveza.

U to vreme brak Dajane i Čarlsa bio je na staklenim nogama, a počelo je da se priča da je princezi Manaki postao rame za plakanje.

Nije poznato mnogo detalja, ali Piter Setelen, vokalni trener koji je angažovan da pomogne Dajani da popravi svoj govor i javni nastup, napravio je audio snimak u kom je ona priznala da je od 1985. do 1986. bila "mnogo zaljubljena u nekoga ko je radio u njenom okruženju".

Dijana priznala da ga je volela?

Nije izgovorila njegovo ime, ali su britanski mediji, uključujući Mirror, godinama pisali da svi veruju da je govorila o Beriju Manakiju.

- Kad sam imala 24 ili 25 godina, mnogo sam se zaljubila u nekoga ko je radio u ovom okruženju - izjavila je tada supruga tadašnjeg prestolonaslednika.

Ona je u pomenim snimcima izjavila da je "oteran" zbog sumnje da njih dvoje imaju aferu, što joj je teško palo.

- Bila sam srećna samo kad je on bio u blizini - rekla je Dajana.

Princeza je negirala da je njihova veza ikada bila seksualna, već je insistirala da je Manaki više bio nekakva očinska figura.

- Rado bih se odrekla svega ovoga, otišla i živela s njim. Ljudi su postali vrlo ljubomorni i bezobrazni u ovoj kući, pa je on morao da ode - rekla je.

Prvi razlog je način na koji je Dajana formulisala svoj deo ispovesti o Berijevoj smrti.

– Sve se saznalo i on je izbačen, a onda ubijen. To je najveći udarac u mom životu, moram reći – rekla je Dajana.

Jeziva smrt koja se podudara sa njenom

Manaki je poginuo nakon što je motor Suzuki kojim je upavrljao njegov kolega Stiven Pit, dok je Manaki bio pozadi, udario u automobil koji je vozila tinejdžerka Nikola Čop.

Tinejdžerka je kasnije tvrdila da je na nju vršen pritisak da prizna odgovornost za sudar, a opisala je da u toj noći videla "zaslepljujuća svetla" iz "misterioznog automobila".

Berijev suvozač Stiven Pit je uvek, međutim, isticao da to nije bilo ništa više od nesreće, a to mišljenje dele i policajci koji su prvobitno istraživali udes i Manakijeva supruga.

Skončao je na sličan način kao Dajana, godinama pre nego što je princeza poginula u pariskom tunelu, a ona je sama otvoreno pričala koliko joj je značio.

Princess Diana said her bodyguard was the "greatest love" she ever had. Barry Mannakee. That’s him on the left. pic.twitter.com/3WuXgpdQSX