PREDSTAVNIČKI DOM OPOZVAO TRAMPA! Predsednik SAD mora na suđenje u Senat

Demokrate su u Predstavničkom domu ponovile formalne optužbe protiv Trampa i saopštili su da je utvrđen predlog opoziva predsednika po dva osnova: zloupotreba položaja (time što je navodno tražio mešanje Ukrajine u izbore 2020. godine u SAD) i opstrukcija Kongresa (jer je ignorisao zahteve kongresnih odbora da zaposleni u njegovoj administraciji svedoče u istrazi ili predaju dokumenta potrebna u te svrhe).

Za opoziv po prvoj tački glasalo je 230 predstavnika (14 više nego što je potrebno za impičment), protiv je bilo njih 193, a sedmoro se uzdržalo. Za Trampov opoziv po drugoj tački glasao je 226 predstavnik, protiv je bilo njih 179, dok se 24 uzdržalo od glasanja.

- Prva tačka tereti predsednika za zloupotrebu položaja jer je ucenjivao predsednika savezničke zemlje isplatom vojne pomoći koja joj je bila očajnički potrebna - rekao je u završnoj reči predsedavajući Odbora za obaveštajne poslove Adam Šif i kazao da je situacija sa Ukrajinom važna i zbog toga što je u pitanju američka nacionalna bezbednost.

Celodnevna debata

Debata u Predsedničkom domu počela je u sredu u podne po lokalnom vremenu, a predstavnici u Kongresu sastali su se tri sata ranije da bi glasali o pravilima po kojima će se ona odvijati.

Debata je otvorena obraćanjem predsedavajuće Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi, i trebalo je da potraje šest sati, sa vremenom podjednako podeljenim demokratama i republikancima, ali se rasprava odužila i nekoliko sati nakon toga.

Debata o Trampovom opozivu počela je obraćanjem presedavajuće Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi

Republikanska manjina na samom početku je predložila da se sednica odloži, a pošto to nije usvojeno, predložili su rezoluciju u kojoj su konstatovali da demokrate krše pravila Predstavničkog doma, ali ni taj predlog nije usvojen, preneo je "Glas Amerike".

Tokom debate, demokrate su Trampa nazivale "pretnjom po demokratiju", dok su republikanci na to uzvraćali da je pokretanje procesa protiv Trampa zasnovano na spekulacijama i da je u pitanju "partijski puč".

Među dvoje demokrata koji su glasali protiv opoziva je i Džef van Dru iz Nju Džersija, za koga se očekuje da i formalno pređe u redove Republikanske stranke, što je i on sam potvrdio, navodeći da će svoju odluku uskoro objaviti. Zbog odluke da ovako glasa, šestoro članova njegovog tima dalo je otkaz.

Donald Tramp je još i pre nego što je debata počela pratio dešavanja u Predstavničkom domu, a na Tviteru je komentarisao njen tok, postujući više od 45 puta, ne štedeći pred kraj ni velika slova i znakove uzvika.

Glasanje o njegovom opozivu došlo je na red otprilike u isto vreme kada je Tramp trebalo da govori na velikom mitingu u Mičigenu, u okviru svoje kampanje za reizbor. Otvarajući miting u Mičigenu, potpredsednik Majk Pens je naveo da su "Nensi Pelosi i demokrate rekle šta su imale, ali da će Senat svoju reč imati u januaru.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!