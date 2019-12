PUCNJAVA U MOSKVI - Iz kalašnjikova ubili troje, policija zatvorila centar! Ljudi panično beže!(FOTO)

Najmanje dve osobe ranjene su kada je nepoznata osoba počela da puca u centru Moskve.Pucnjava se dogodila na parkingu u ulici Vorovski, nedaleko od zgrade Federalne bezbednosne službe, a prema nezvaničnim informacijama ranjena su dvojica policajaca. Napadač je, navodno, pucao iz kalašnjikova.

Na licu mesta su ekipe specijalnih jedinica.Prema rečima očevidaca ljudi su u panici počeli da vrište i beže.

#BREAKING : Moscow, Russia - Active shooter near the FSB security headquarters. - At least 3 dead including a police officer#Moscow #Москваpic.twitter.com/0mJmOmbgQX