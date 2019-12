Tragedija u Australiji - Volonteri GASILI POŽAR, PA POGINULI U UDESU

Vlasti su saopštile da je vozilo Ruralne vatrogasne službe Novog Južnog Velsa udarilo u stablo i otkotrljalo se s puta, pri čemu su poginuli vozač i suvozač, dok su tri volontera povređena u nesreći, preneo je sinoć Bi-Bi-Si.

Rojters dodaje da je premijer Australije Skot Morison prekinuo odmor kako bi se vratio u zemlju posle smrti dvojice volontera.

Australia has its hottest day for a second straight day as areas face "catastrophic" fire conditions https://t.co/mUFlZJ1H45