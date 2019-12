"ITALIJANSKA MAFIJA JE PRVA PO SNAZI JER JE NAJSUROVIJA" - Pogledajte akciju hapšenja preko 300 pripadnika Ndrangete (FOTO+VIDEO)

Italijanska policija juče je sprovela istorijsku raciju protiv Ndrangete, kalabrijske mafije, uz hapšenje 334 osobe u Italiji i drugim evropskim zemljama.

Oko 2.500 karabinjera, pripadnika elitne jedinice Ros, učestvovalo je u akciji uz pomoć vojnih padobranaca.

Uhapšeni su osumnjičeni za zločinačko udruživanje, ubistva u okviru obračuna unutar mafijaških klanova, iznudu i pranje novca.

Anti-mob operation against "Ndrangheta mafia" in #Italy: 334 arrested, including lawyers and public officials



An operation against Ndrangheta mafia, which is

one of the largest mafias in the world, has been carried out in Italy, Switzerland and Bulgaria.pic.twitter.com/aL3QKL1bei — EHA News (@eha_news) 19. децембар 2019.

Operacija je sprovedena posle trogodišnje istrage protiv Ndrangete u Kalibriji i još 11 oblasti na severu i jugu Italije. Neki osumnjičeni su uhapšeni u Nemačkoj, Švajcarskoj i Bugarskoj, a protiv njih je izdata evropska poternica.

Među uhapšenima ima advokata, preduzetnika, funkcionera lokalne vlasti i pravosuđa, kao i jedan bivši poslanik stranke bivšeg premijera Silvija Berluskonija. Tokom operacije zaplenjena je imovina od 15 miliona evra.

Italian Police Arrest Over 300 in Raids on Organized Crime



Officials said they had dismantled a major crime family within the ’Ndrangheta, the group based in the southern region of Calabria that is Italy’s most powerful mafia syndicate. https://t.co/R7axh26wEM — Karol Cummins (@karolcummins) 19. децембар 2019.

Procenjuje se da je Ndrangeta, čiji naziv na grčkom znači "junaštvo" ili "muška vrlina" (andragathia), zbog šverca kokaina iz Latinske Amerike prevazišla je po moći zloglasnu sicijalijansku mafiju koju njeni pripadnici nazivaju "Koza nostra" ("Naša stvar").

Božidar Spasić, bivši obaveštajac, kaže da je ovo velika akcija italijanske policije.

- Uhapsiti 300 mafijaša, pa to je moralo da bude u obradi tri do pet hiljada mafijaša, a bez 10 do 15.000 policajaca to nije moglo da se uradi – rekao je Spasić za Novo jutro TV Pink.

Spasić kaže da postoji ljudi zamišljaju mafiju kao ljude sa kajlama, a da to uglavnom nije slučaj.

- To su čiče od 70 godina, vidite da ovde među tih 334 osobe ima preko million godina – ocenio je Spasić i dodao da je mafija svuda.

Spasić kaže da je za naše područje interesantno da svaka zemlja ima svoje male mafije.

Marko Lopušina, publicista, kaže da je danas trgovina i proizvodnja svih vrsta narkotika jedan od najvećih biznisa na svetu.

- Italijanska mafija je pre 20 godina bila treća po svojoj snazi, a danas je prva jer je najsurovija, ali i najmodernija. Ima 60 hiljada operativaca koji se samo bave IT tehnologijom, znači klađenja, pranje novca, prevare, kupovine lažne preko interneta – kazala je Lopušina.

Kako dodaje, njihov glavni zadatak je da “crni profit” “operu” i ubace ga u legalne tokove.

- Italija se već pola veka bori sa svim vrstama mafija. Koza nostra je nastala na Siciliji tako što su Sicilijanci dozvolili Amerikancima da uđu i pobede u Drugom svetskom ratu, a kao nagradu oni su dali kredite za razvoj Sicilije, a ljudi su te kredite uzeli za sebe i počeli da razvijaju mafiju – rekao je Lopušina.

Kako dodaje, Sicilija proizvodi grejpfrut i limun koji izvozi u Ameriku, a taj posao drži mafija.