MUŠKARAC HITNO OTIŠAO KOD LEKARA, ŽALIO SE NA BOLOVE U STOMAKU! Lekari ostali zapanjeni onim što su pronašli! (FOTO)

Posle vesti da su lekari KBC „Zvezdara“ nedavno obavili nesvakidašnji hiruški zahvat, kada su penzioneru iz Rume Z. R. (73) iz anusa izvadili flašu punu vode, i u Kini sedogodilo nešto slično.

Muškarac star 60 godina javio se lekarima zbog bolova u stomaku. Nakon pregleda utvrđeno je da se i kod ovog čoveka u anausu nalazi flaša.

