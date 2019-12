TUGA MAJKE ZBOG GUBITKA MEZIMICE - Sahranila je ćerku koja je poginula u saobraćajki, pa doživela srčani udar!

Majka u žalosti doživela je srčani udar nekoliko dana pošto je sahranila ćerku (19) koja je poginula u saobraćajnoj nesreći.

Kejti Robli poginula je kada se vraćala kući posle izlaska sa dečkom, nekoliko nedelja pre svog 20-tog rođendana. Njena majka Rebeka Tejlor (45) se trenutno oporavlja posle velike tuge, od koje je pretrpela srčani udar.

Kejtin dečko, Džej Voters izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u kombi. Nesreća se desila 25. oktobra na ostrvu Man između Velike Britanije i Irske. Džej je zadobio povredu mozga od koje ga još leče na neurohirurgiji, ali je Kejti preminula nekoliko sati posle nesreće, a njeni organi su donirani.

Njen stariji brat Brendon (22) pozvao je hitne službe kada je primetio da sa njegovom majkom nešto nije u redu. Imao je osećaj da je u toku srčani udar, kada mu je rekla da ima bolove u grudima i delovala je bledo i umorno.

Grieving mum suffers massive heart attack days after burying her daughter, 19 https://t.co/wYCREscX06 pic.twitter.com/4F0ozsJcbz — Daily Mirror (@DailyMirror) 20. децембар 2019.

"Nije mi dala da ih odmah pozovem, jer je tvrdoglava, ali sam ipak pozvao i ona je prevezena u bolnicu", kaže Brendon.

On kaže da je njegova pokojna sestra bila velikodušna i puna ljubavi. On navodi da je tog dana kada je Kejti poginula, igrao iksboks sa drugarima na spratu. Neko je kucao, a on sišao i otvorio vrata. Bila je policija.

Katie Robley's mother Rebecca Taylor who lives on the Isle of Man was taken to hospital complaining of chest pains. Doctors said the heart attack was a case of 'broken heart syndrome.' #van https://t.co/FfffU9xL37 pic.twitter.com/TCzS0HQxg7 — Charles Higgins at Newton Ford South (@higginsfordvip) 20. децембар 2019.

Tražili su njegovu majku. On se vratio u sobu, ali je čuo da se pominje reč "nesreća". Strčao je dole i pitao šta se desilo. Rekli su im da bi odmah trebalo da odu do bolnice.

Rebeka Tejlor se oporavlja u svom domu.

Kejti je sahranjena 18. novembra, a njena porodica, uključujući i stariju sestru Sofi (27) priprema se za prvi Božić bez nje.