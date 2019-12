Australijski premijer brani stav o klimi u jeku krize sa požarima

Australijski premijer Skot Morison branio je danas klimatsku politiku svoje vlade u vreme kada požari pustoše australijsku državu Novi Južni Vels i vlasti upozoravaju da bi kriza sa požarima mogla da traje mesecima.

Oko 200 požara gori u četiri australijske države, od kojih je više od pola u Novom Južnom Velsu, državi sa najvećim brojem stanovnika.

Od tog broja 60 požara je savladano. ;Zbog katastrofe sa požarima obnovljene su kritike upućene konzervativnoj vladi premijera Skota Morisona da ne čini dovoljno u borbi protiv klimatskih promena.

Morison je odbacio pozive da smanji unosnu australijsku industriju uglja.

Australija je najveći svetski izvoznik uglja i tečnog prirodnog gasa.

"Neću da ukinem radna mesta za hiljade Australijanaca odbacujući tradicionalne industrije", rekao je on za televiziju Čenel Seven.

Morison je jutros gostovao na nekoliko australijskih televizija posle kritika koje je dobio zbog odlaska na porodični odmor na Havaje u jeku krize sa požarima. On je skratio odmor i vratio se u Sidnej preko vikenda tokom koga je obišao centre za evakuaciju, službe za vanredne situacije kao i porodice dvojice vatrogasaca poginulih u gašenju požara jugozapadno od Sidneja u četevrtak.

Više od tri miliona hektara izgorelo je tokom poslednjih nekoliko meseci širom Australije gde je sezona požara i visokih temperatura stigla ranije nego ikad. Devet ljudi je poginulo i više od 800 kuća uništeno. Skoro 800 kuća izgorelo je u Novom Južnom Velsu, koji je prošle nedelje bio paralizovan sedmodnevnim vanrednim stanjem i katastrofalnim uslovima.

Za ovu nedelju prognozira se hladnije vreme, medjutim šef ;vatrogasaca te australijske države Šejn Ficsimons je ukazao da dugoročno stvari ne izgledaju dobro.

"Treba imati u vidu da ne očekujemo nikakve kiše da bi moglo da bude bilo kakve značajne razlike u požarima do januara ili februara", rekao je on. On je rekao da još ima četiri do šest nedelja pre nego što mogu da se očekuju neke veće vremenske olakšice.

Morison je rekao danas da će Australija ispuniti svoje ciljve za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i da će nastaviti odgovorno da upravlja zemljom. Njegova vlada, koja je osvojila treći mandat u maju, obećala je da će smanjiti emisije štetnih gasova za 26 do 28 odsto do 2030. godine.