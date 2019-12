TRAGEDIJA! Putnički avion pao odmah po poletanju - BROJE SE MRTVI! (FOTO+VIDEO)

Avion je udario u betonsku ogradu, a potom je udario u dvospratnu zgradu u blizini aerodroma. U letelici je bilo 95 putnika i pet članova posada.

Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 10 je teško povređeno nakon što se putnički avion sa 95 putnika i pet članova posade srušio nedugo nakon poletanja iz Almatija u Kazahstanu.

A post shared by Марал Ерман (@maral_yerman) on Dec 26, 2019 at 5:40pm PST

Strahuje se da bi broj žrtava mnogo da bude mnogo veći. Prema prvim informacijama, među povređenima ima mnogo dece.Spasilačke ekipe su na licu mesta i povređene prevoze u bolnicu.Avion "Foker-100" je, prema prvim informacijama, izgubio na visini nakon uzletanja, udario je u betonsku ogradu, a potom u dvospratnicu kod aerodroma.

#Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100 #Almaty #Алматы pic.twitter.com/qx9HiKbjSn