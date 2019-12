Pucnjava u crkvi u Teksasu - Dve osobe ubijene (FOTO+VIDEO)

Do pucnajve je došlo u jutarnjim časovima po lokalnom vremenu.

Portparolka hitne pomoći Makara Trasti je za AP rekla da su dve osobe umrle na licu mesta dok je treća u kritičnom stanju primljena u bolnicu, a sve žrtve su muškarci, prenosi AP.

Vlasti nisu objavile detalje o žrtvama, napadaču i onome što je dovelo do napada.

