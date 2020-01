ESKALACIJA KRVAVE BORBE VAŠINGTONA I TEHERANA! Po Trampovom naređenju ubijen "neuhvatljivi" general, DRUGI NAJMOĆNIJI ČOVEK U IRANU

Sulejmani, koji je vodio iranske vojne operacije u Iraku i Siriji, poginuo je dok su ga lokalni saveznici vozili sa aerodroma u Bagdadu. U napadu je takođe ubijen i zamenik šefa PMU-a, Abu Mahdi al-Muhandes, bliski Sulejmanijev saradnik.

General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service members in Iraq and throughout the region. https://t.co/Me5DMvMgSp

- General Sulejmani je aktivno razvijao planove za napad na američke diplomate i pripadnike službi u Iraku i širom regiona. Ovaj udar imao je za cilj da odvrati iranske planove napada. Sjedinjene Američke Države nastaviće da preduzimaju sve neophodne mere kako bi zaštitile naš narod i naše interese, gde god da se nalaze širom sveta - navodi se u saopštenju Pentagona.

Inače, nekoliko minuta pre saopštenja zvaničnih institucija SAD, Tramp je na svom Tviter nalogu objavio sliku američke zastave, bez komentara.

Nešto kasnije se oglasila Bela kuća sa izjavom da je vazdušni udar "odlučujuća odbrambena akcija" koja je sprovodena "po nalogu predsednika".

Iran je potvrdio Sulejmanijevu smrt, rekavši da će SAD biti odgovorne za posledice.

- Američki akt međunarodnog terorizma, ciljanje i atentat na generala Sulejmanija, reprezenta najefikasnije sile koja se bori protiv Daeša (ISIS), Al Nusre, Al Kaide i drugih, izuzetno je opasna i bezumna eskalacija. SAD snose odgovornost za sve posledice svog avanturizma - naveo je iranski ministar spoljnih poslova Muhamed Džavad Zarif na Tviteru.

Treba napomenuti da je Sulejmani bio zapovednik elitnog spoljnog krila Iranskog islamskog revolucionarnog korpusa (IRGC), kog je Trampova administracija u aprilu prošle godine označila kao terorističku organizaciju. U današnjoj izjavi Pentagona, te snage su optužene da su odgovorne za smrt stotina i ranjavanje više hiljada pripadnika američke vojske. Mnogi smatraju da je Sulejmani bio druga najmoćnija osoba u Iranu, iza vrhovnog vođe, a po svemu sudeći i ispred predsednika te zemlje Hasana Rohanija, napominje "Gardijan", navevši da je kroz kombinaciju bezbednosnih operacija i vidova diplomatije, bio odgovorniji od bilo koga drugog za projektovanje iranskog uticaja u regionu.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.