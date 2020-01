Telo ubijenog iranskog komandanta Sulejmanija stiglo u Iran - Hiljade ljudi mu odaju poštu (FOTO+VIDEO)

Kako je javio Rojters, njegovo telo je dovezeno avionom u grad Ahvaz, na jugozapadu Irana. Zvanična iranska agencija IRIB objavila je video na kojem je prikazano kako se iz aviona iznosi kovčeg sa Sulejmanijevim telom obmotan u iransku zastavu dok svira vojni orkestar.

This is massive!



MILLIONS of Iranians marching right now in #Iran to honor their fallen commander, Qassem #Soleimani.



Enjoy the footage, @SecPompeo. pic.twitter.com/mbSCa3ckUG