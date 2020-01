DRAMA NA AERODROMU - Avion skliznuo sa piste, 164 putnika EVAKUISANA (FOTO)

Avion "boing" koji pripada niskotarifnoj aviokompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata proklizao je prilikom sletanja, ali su putnici bezbedno evakuisani, javlja AP.

TURKEY - Istanbul airport closes as Sharjah flight skids off runway in bad weather https://t.co/T1Ren09vgp #geos360 #travelsecurity #geosworldwide