PRVE FOTOGRAFIJE - OVO SU RAKETE KOJIMA SU IRANCI GAĐALI AMERIČKE BAZE! Korišćene su u ratu u Siriji (FOTO+VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavile su se i fotografije na kojim se navodno vide ostaci raketa kojima je gađana baza Ibril. Još uvek nema zvaničnih potvrda da je reč o verodostojnim fotografijama.

#Breaking Photos shows An #Iranian missile landed near #Erbil military Airbase which’s host #KTCC ( #US , #Italian , #UK , German troops) without any casualties. pic.twitter.com/HXpVX3GLjJ

Inače, prva generacija Fateh-110 raketa testirana je u septembru 2002. godine, a nedugo potom počela je i masovna proizvodnja. Početni domet rakete bio je 200 km, a sa drugom generacijom raketa 2004. godine povećan je domet na 250 km. Treća generacija rakete, otkrivena 2010. godine, ima domet od 300 km, a četvrta generacija Fateha 110 (2012) poboljšala je tačnost.

Ove rakete proizvode sa pod licencom i u Siriji, s tim da se sirijske zovu M-600. Fateh 110 korišćene su i tokom rata u Siriji prethodnih godina.

#Breaking

Video shows 2nd wave of #Iranian missiles fired from #Iran toward #US bases in #Iraq.

Now everyone is waiting for #Trump’s speech , another war is expected. pic.twitter.com/UkL8Mln1GI