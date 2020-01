Oglasila se ambasada Ukrajine! OTKRIVEN UZROK PADA AVIONA U IRANU - Evo šta je 176 ljudi odvelo u smrt! (FOTO+VIDEO)

Ukrajinska ambasada je saopštila i da je 168 ljudi kupilo karte za let. Ukrajinski avion, koji se sa 176 putnika i članova posade srušio ubrzo po poletanju sa aerodroma u Teheranu, nije proglasio uzbunu.

To je izjavio Hasan Rezeifar, generalni direktor komisije iranske organizacije za civilnu avijaciju koja istražuje avionske nesreće. Iranska državna televizija je objavila da su u avionu bila 32 stranca.

Ukrajinski avion se srušio ubrzo po poletanju sa teheranskog aerodroma "Imam Homeini" zbog tehničkih problema, prenosi Rojters.

Avion se srušio samo nekoliko sati nakon što je Iran izveo raketni napad na dve baze u Iraku u kojoj su smeštene američke snage, u znak odmazde zbog ubistva iranskog generala Kasema Sulajmanija.

Portparol iranske službe za saobraćaj, Kasem Biniaz, izjavio je da se jedan od motora na avionu zapalio.

Pilot je izgubio kontrolu nad letelicom koja se srušila, naveo je Biniaz, prenela je iranska agencija Irna. U avionu se nalazilo 167 putnika i devet članova posade, a poleteo je za Kijev, glavni grad Ukrajine, prenosi AP.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp