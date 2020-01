OBJAVLJENI STRAVIČNI SNIMCI IZ IRANA - Spasioci pretražuju teren i odnose tela žrtava avionske nesreće (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Avion je poleteo sa međunarodnog aerodroma "Imam Homeini" u iranskoj prestonici kada se zapalio jedan od motora, izjavio je portparol iranske službe za saobraćaj, Kasem Biniaz. Prema poslednjim informacijama, avion nije proglasio uzbunu pre pada.

A Boeing 737 jet operated by Ukraine International Airlines crashed shortly after taking off from Iran, killing all 176 people on board pic.twitter.com/i2eC1LYOg7