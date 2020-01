PENTAGON TVRDI: Ukrajinski avion oborila iranska raketa - U padu poginulo 176 ljudi

Zvaničnici Pentagona i američke obaveštajne službe rekli su za "Njuzvik" da je procena da je avion slučajno pogođen.Iranske protivavionske jedinice verovatno su bile aktivne posle raketnog napada na američke baze u Iraku, koji je usledio kao odgovor na američko ubistvo iranskog generala Kasima Sulejmanija, naveli su izvori.

"Njuzvik" na sajtu navodi da američka Centralna komanda nije želela da komentariše ove navode, kao da odgovor nije dobijen ni iz Nacionalnog saveta za bezbednost i Stejt departmenta.

Ukrainian plane that crashed in Tehran killing 176 'was shot down’ Pentagon official claims https://t.co/Pit11i93PF pic.twitter.com/fV9GDexK18