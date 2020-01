Kanadski premijer tvrdi: Ukrajinski avion oboren je iznad Teherana iranskom raketom (VIDEO)

Trudo je rekao da je pad ukrajinskog aviona šokantna tragedija ne samo za Kanadu, već i za ostatak sveta.

- Imamo obaveštajne podatke iz različitih izvora, uključujući naše savezničke i domaće obaveštajne službe. Dokazi ukazuju na to da je ovaj avion oboren iranskom raketom zemlja-vazduh. To je možda bilo i nenamerno - izjavio je Trudo.

‘Evidence indicates that the [#Ukrainian] plane was shot down by an #Iranian surface-to-air missile’ - #Trudeau



