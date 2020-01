UŽAS U MEKSIKU - Dečak doneo oružje u školu, TRI OSOBE UBIJENE (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Najmanje tri osobe su poginule, a četiri su povređene u pucnjavi u školi Servantes u meksičkom gradu Toreon.

Lokalni mediji prenose da je dete donelo oružje u školu, piše RT. Neki prenose da je dečak nakon pucnjave izvršio samoubistvo. Još uvek nije sigurno da li je dečak imao 8 ili 12 godina, jer lokalni mediji daju različite informacije.

2 children killed in a shooting in the Cervantes de Torreón School, Coahuila. The initial version is that an 8-year-old student took a gun to school, shot several classmates and the teacher and then committed suicide. https://t.co/wMW8KXYEsh via @OSWALDORIOSM #Mexico pic.twitter.com/OMWTzTTYkB