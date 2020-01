UKRAJINA TVRDI - Postoji sedam mogućih uzroka avionske nesreće

Danilov nije naveo moguće uzroke tokom svog obraćanja švedskoj televiziji TV4. Rekao je da ukrajinski stručnjaci rade na mestu u blizini Teherana, gde se srušio ukrajinski avion sa 176 ljudi, od kojih niko nije preživeo, prenosi AP.

Danilov je rekao da su do sada zadovoljni saradnjom sa iranskom stranom i da očekuju da će tako biti i nastavljeno. On je rekao da Ukrajina ima 45 istražitelja u Iranu i da stručnjaci imaju pristup krhotinama aviona.

Investigators are pursuing several leads following the crash of a Ukrainian passenger plane in Iran. "For the moment we are working on seven different versions of the event that took place in Iran," Oleksiy Danilov, Secretary of Ukraine's national security and defense council pic.twitter.com/1J1tYWsTlm