STRAVIČNA EKSPLOZIJA U FABRICI U ŠPANIJI: Poginula jedna osoba, povređeno devet (VIDEO)

Jedna osoba je poginula, a najmanje devet od kojih je tri teže povređeno u snažnoj eksploziji u hemijskoj fabrici na severoistoku Španije, saopštile su regionalne katalonske vlasti, prenosi AP.

Ta osoba je poginula kada se srušila zgrada pogođena vazdušnim talasom izazvanim eksplozijom u fabrici u oblasti Taragona, objavili su listovi "Vangardija" i "Pais" na svojim veb sajtovima.Kabinet premijera Pedra Sančesa saopštio je da je on u u kontaktku s katalonskim vlastima i da je Madrid spreman da pruži neophodnu pomoć.

Rojters javlja da su na licu mesta 20 vatrogasnih vozila, 11 vozila hitne pomoći i helikopter.

A BIG EXPLOSION HAPPENED IN SPAIN, Thank god it's not near me but I have to becareful outside now 😓😨 pic.twitter.com/grmCAUbtZp — nikigogo0708 |#NiksterGang (@nikigogo0708) 14. јануар 2020.

DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS — 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) 14. јануар 2020.

Stanovništvo je savetovano da ostane u domovima sa zatvorenim prozorima, iako za sada nema podataka da je vazduh zagađen.Za sada nije poznat urok eksplozije.