SMRT U BRAZILU - Tri osobe umrle od TROVANJA PIVOM (VIDEO)

Tri osobe umrle su u Brazilu, a sumnja se da su se otrovale točenim pivom koje je sadržalo otrovnu hemikaliju koja se koristi u antifrizu i drugim proizvodima, saopštila je danas policija.

Žrtve su preminule zbog trovanja dietilen glikolom (DEG), čiji su tragovi pronađeni pronađeni u rezervoaru za vodu koje je koristila pivara Bejker, čija su zanatska piva osvajala čak međunarodne nagrade, prenosi Rojters.

#Foreign A third person has died in Brazil of suspected poisoning from a batch of craft beer contaminated with a toxic chemical used in antifreeze and other products.#7Edition #ntv7 pic.twitter.com/7ngRr0RXxW