MEGZIT PRE BREGZITA?! STRUČNJACI ZA PINK – Ovako su se Megan i Hari odvojili od Velike Brtanije (VIDEO)

U istoriji britanske kraljevske porodice dve Amerikanke su uspele da uzdrmaju Bakingemsku palatu - Volis Simpson zbog koje je kralj Edvard abdicirao i sada Megan Markl, kažu sagovornici za TV Pink.

Britanska kraljica Elizabeta Druga saopštila je da se saglasila sa željom princa Harija i njegove supruge Megan da vode nezavisniji život i da deo vremena provode u Kanadi.

Sastanak najviših članova kraljevske porodice na privatnom imanju Sandringem je održan pre četiri dana, i prema rečima kraljice, bio je konsturitivan, a ona je u saopštenju za medije dodala da je dogovoren i prelazni period tokom kojeg će vojvoda i vojvotkinja od Saseksa provoditi vreme u Kanadi i Velikoj Britaniji.

Jakša Šćekić, novinar, za Novo jutro TV Pink kaže da dešavanja u kraljevskoj prodici nisu ništa drugačija od bilo koje durge porodice u koju dolaze novi članovi. Kako Šćekić kaže, ovo je tipična priča gde su “dve snaje razdvojile dva brata”.

- Kraljevska porodica doživljava ono što doživljavaju mnoge porodice u svetu. Dve snaje su razdvojile dva brata. Spolja gladac, a unutra jadac je zapravo objašnjenje svega što se dešava. Kraljevska porodica je vrlo zatvorena, pa ne može tačno da se zna šta se sve tamo dešava. U Britanskoj istoriji, dve Amerikanke su uspele da potresu kraljevsku porodicu, a to su gospođa Simpson kada je zbog nje kralj abdicirao i sada Megan. Lejdi Dajana to nije uspela, na žalost, jer nije imala podršku muža – kaže Šćekić, objašnjavajući da princ Hari takođe želi da izađe iz senke svog brata i svoje porodice, ali je i ukazao na to da je Hari šesti po redu za krunu, pa je i mala verovatnoća da on jednog dana sedne na tron.

Dragomir Acović, član i nekadašnji predsednik Krunskog saveta, za Novo jutro takođe objašnajva da Hari jeste na neki način deo kraljevske prodice, ali nije član, što zapravo znači, kaže Acović, da ima malo veću slobodu u poređenju sa svojim starijim bratom.

- Kraljevsku porodicu sačinjavaju kraljica, njen suprug, naslednik prestola, njegova žena i njegova braća i sestre. Svi ostali se nalaze dovoljno udaljeno i imaju veću slobodu. Niko od njih nije materijalno ugrožen, niti će biti. Pravno je moguće, ali praktično nemoguće da Megan i Hari odluče da prave svoju dinastiju – objašnajva Acović, naglašavajući da su neki članovi kreljevske prodice svesni svojih obaveza i dužnosti i prihvataju ih.

Šćekić isitče da nije lako biti član kraljevske porodice, jer je protokol zaista zahtevan.

- Princ Čarls dve godine unapred zna kakve su njegove obaveze i kakav je protokol. Mikada smo išli u Varašvu, otišli smo ranije, i dobili smo i knjigu obaveza ko će gde i šta će da radi. To je tipično kada se izveštava o njima i britanski mediji to znaju – objašnjava Šćekić ukazujući da su Britanci inače hladan narod, a da je kraljevska porodica učena da još više bude hladnija i sterilna.

Acović kaže da kraljica Elizabeta ima politčku ulogu u Velikoj Britaniji, ali njena uloganije presdudna, kako u politici, tako i što se porodice tiče.

- Kraljica ima pravo da bude obaveštena, konsultovana i da upozori. Ne donosi odluke, sem u onim stvarima zavise od autoriteta vlasti koji proističe iz nje direktno. Kraljica nije građanin UK, ona nema pasoš, ne potpisuje dokumenta i zakonskaakta kao svi ostali, ona potpisuje na vrhu stranice, jer akt proističe iz nje – objašnjava Acović.

Da podsetimo, Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa u sredu su iznenadili ostatak kraljevske porodice objavivši da žele "novi radni model" koji će im omogućiti da provedu više vremena u Severnoj Americi i da budu finansijski nezavisni.

Hari i Megan, koji su napisali da duboko veruju u ulogu monarhije i da je njihova podrška kraljici "nepokolebljiva", žele i da nastave sa svojim kraljevskim dužnostima. Kako se navodi, mogli bi se dobrovoljno odreći svoje titule "kraljevsko visočanstvo" i zadržati kurtoazne titule vojvode i vojvotkinje.

Hari i Megan su se odrekli svojih prihoda od novca poreskih obveznika, za koji kažu da je pet odsto njihovih sredstava, dok čak 95 odsto njihovog godišnjeg prihoda dolazi od privatnog imanja princa od Velsa - Čarlsa.