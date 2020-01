Ništa od proglašenja epidemije koronavirusa! Svetska zdravstvena organizacija i dalje bez odluke

Nakon više od osam sati zasedanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) preporuka o proglašenju globalne vanredne situacije zbog koronavirusa nije donesena. Stručnjaci iz ZSO istakli su da još uvek nemaju dovoljno informacija. Oni su se oglasili na Tviteru sa predlogom da komitet ponovo zaseda sutra do konačne odluke.

Srbija čeka preporuku SZO kako bi donela odluke u skladu sa njihovom procenom. Kako je ranije rečeno, Srbija potpuno spremna za predstojeći period, jer je već imala takva iskustava kada je pretila globalna opasnost od SARS-a i EBOLE.

"There was an excellent discussion during the committee today, but it was also clear that to proceed, we need more information. I have decided to ask the Emergency Committee to meet again tomorrow to continue the discussion & the Chair has agreed with that request"-@DrTedros