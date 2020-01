PUCNJAVA U SIJETLU: Jedna osoba stradala, 7 povređeno (FOTO+VIDEO)

-Osobe su izvadile oružje, otvorile vatru, dok su ljudi bežali u različitim pravcima. U pucnjavu je umešano više ljudi - rekao je šef policije Sijetla.

Lokalna televizija prenela je da su svedoci rekli da su se dvojica muškaraca svađala na ulici pre nego što su otvorili vatru jedan na drugog, a pretpostavlja se da su svi koji su povređeni bili slučajni prolaznici.

BREAKING NEWSZ Heard the sound of gunfire during my 5p live shot about a shooting in Belltown— ran down to 3rd and Pine. Multiple victims. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/G6Ff5RCRjB